Grêmio visa título da Série A e deve jogar com força máxima contra Fortaleza; veja retornos e time

Para o jogo contra o Fortaleza, na Série A, o treinador do Grêmio, adversário do tricolor cearense nessa rodada, Renato Gaúcho fará algumas mudanças no time principal que deve ir à campo. Isso porque o zagueiro Geromel vai estar de volta a equipe após um mês parado, juntamente com Carballo, que também é um retorno confirmado.

O zagueiro Geromel sofreu uma lesão no joelho esquerdo ainda na pré-temporada e não conseguiu retornar. O jogador ficou afastado por 308 dias até tentar voltar a atuar no jogo contra o Cruzeiro, porém, sentiu novas dores e ficou fora por mais 30 dias. Portanto, o jogo contra o Fortaleza vai marcar o retorno do jogador e será a primeira partida de Geromel e Kanneman juntos.

Carballo é outro jogador que também deve estar de volta ao time titular contra o Fortaleza. O meio-campista sofreu uma lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito, mas já se recuperou e vai para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Grêmio deve ir para o jogo com Gabriel Grando; João Pedro (Fábio), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez.