Grêmio vence Lanús por 2 a 1 e lidera Grupo H da Sul-Americana; veja outros resultados da noite

Ainda sem apresentar um perfil definido sob o comando do técnico Tiago Nunes, o Grêmio venceu o Lanús, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite e assumiu a liderança isolada do Grupo H da Copa Sul-Americana com seis pontos em dois jogos. O time argentino, com três pontos, divide a vice-liderança com o La Equidad-COL, que venceu por 2 a 1 o Aragua, na lanterna com nada. O jogo foi realizado no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, onde o Grêmio conquistou o título da Copa Libertadores da América em 2017.

Na terceira rodada, o Grêmio vai receber o Aragua, de Venezuela, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Mas agora a ordem é virar a chave porque domingo o Grêmio faz o primeiro jogo semifinal do Gauchão contra o Caxias, a partir das 19 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo de volta vai acontecer dia 9, domingo, em Porto Alegre.

🎥 Noite de festa para o @Gremio!



🇦🇷⚽🇧🇷 Assista aos lances da vitória tricolor por 2-1 sobre o @clublanus pelo Grupo H da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/ALyyRo4NTE — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 30, 2021

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado. Em seu segundo jogo no comando do time, Tiago Nunes apresentou um time bem fechado, dando poucos espaços para o adversário. No ataque, centralizou Diego Souza para explorar a velocidade dos outros dois atacantes: Léo Pereira pela direita e Ferreirinha pela esquerda.

O Grêmio chegava melhor na frente. Já tinha desperdiçado duas chances quando abriu o placar aos 33 minutos. Ferreirinha recebeu a bola na linha de meio campo e saiu em disparada pelo lado esquerdo. Já dentro da área cruzou para o outro lado, onde Léo Pereira apareceu, na pequena área, para apenas completar para as redes.

Na volta do segundo tempo, o Grêmio quase ampliou aos oito minutos com Diego Souza. Ele dominou de costas, fez o giro e bateu fraco. A bola bateu no pé da trave e saiu aos oito minutos Depois disso, o Lanús impôs um ritmo forte de jogo, empurrando o time gaúcho para seu campo defensivo. A pressão resultou em gol aos 24 minutos. Após levantamento na área, Ruan rebateu de cabeça, mas a bola ficou nos pés de De La Vega que ligou Orsini. Ele fez o trabalho de pivô e só rolou de lado para o chute de Belmonte que deixou tudo igual.

O técnico Tiago Nunes reagiu, fazendo mudanças em massa no time gremista. Lucas Silva e Maicon no meio-campo; Luiz Fernando e Churín no ataque. O renovado Grêmio passou a força as jogadas pelas laterais e chegou ao gol da vitória aos 40 minutos numa rápida troca de passes pelo lado direito. Lucas Silva e Rafinha tabelaram e o passe saiu para Luiz Fernando, que apenas rolou para o chute seco de Ferreirinha no canto esquerdo do goleiro. O Lanús, cansado, não teve forças para reagir.

Outros resultados da noite

Copa Sul-Americana

Sport Huancayo 1 x 2 River Plate Asunción



🎥 ¡Para volver a ver! Lo mejor del triunfo 2-1 de @KELITO_1911 ante @clubshuancayo en Perú por el Grupo E de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/4w5Ta6MAre — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 30, 2021

Jorge Wilstermann 0 x 0 Bolívar



🎥 ¡Para volver a ver! Lo mejor del 0-0 entre @WilstermannCD y @Bolivar_Oficial por el Grupo C de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/P1zEg3sASh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 30, 2021

Corinthians 0 x 2 Penãrol



🎥 ¡Lo mejor del triunfo 2-0 de @OficialCAP ante @Corinthians en Brasil por el Grupo E de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/W1oOOBWkRz — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 30, 2021

Newell's Old Boys 1 x 3 Libertad



El 2⃣-0⃣ con el que el triunfo se empezó a consumar. Así definió Martínez para @Libertad_Guma ante @Newells en la CONMEBOL #Sudamericana 🏆🙌 pic.twitter.com/XVe4GpCPwt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 30, 2021

La Equidad 2 x 1 Aragua

Palestino 0 x 1 Atlético-GO

Copa Libertadores

​São Paulo 2 x 0 Rentistas

Racing 2 x 1 Sporting Cristal

Universidad Católica 0 x 2 Argentinos Juniors