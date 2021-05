Grêmio vence Internacional de virada e larga em vantagem na final do Gauchão

Em jogo difícil, o Internacional perdeu para o Grêmio na tarde deste domingo (16), no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2021. Os colorados largaram na frente, com gol de Thiago Galhardo, mas a virada veio com Diego Souza e Ricardinho.

A partida começou tensa, com poucas chances de gols. Aos poucos os times foram se soltando e buscando alternativas, embora sem sucesso. Ainda no primeiro tempo, o Internacional encontrou o gol. Cuesta lançou Edenilson, que avançou pela direita da área e cruzou para Galhardo concluir

No segundo tempo, o Grêmio começou melhor, impondo pressão aos donos da casa. Aos 13 minutos, em cobrança de falta de Lucas Silva, Diego Souza subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. O gol da virada saiu no final do segundo tempo, aos 43 minutos. Ricardinho recebeu cruzamento de Leo Pereira e testou para marcar.

Próximo confronto

Grêmio e Internacional voltam a campo no próximo domingo (23), na Arena, para decidir o campeão gaúcho de 2021. O tricolor precisa apenas de um empate para levantar a taça, enquanto o Inter precisará vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou por um para levar a decisão aos pênaltis – não há o critério do gol qualificado.