Grêmio treina na sede do Ceará e tem novidades para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

O Grêmio já está em Fortaleza (CE) e treinou em Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará, em preparação para a partida contra o Fortaleza, marcada para esta quarta-feira (19). O time gaúcho tem desfalque, retorno e possível estreante para enfrentar o Tricolor do Pici.

A equipe não poderá contar com o atacante Everton Galdino na partida. O jogador completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática no jogo, que será disputado no Castelão, em Fortaleza (CE).

Por outro lado, o time gaúcho terá duas novidades no sistema defensivo. Kannemann retorna ao time após cumprir suspensão na rodada passada. Além disso, Rodrigo Caio, reforço no Imortal, está regularizado e deve fazer sua estreia contra o Fortaleza.

O técnico Renato Gaúcho deve levar a campo, contra o Fortaleza, a seguinte equipe titular: Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Mayk; Dodi, Carballo e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão.

Fortaleza e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (19), às 20h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a nona rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.