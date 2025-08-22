Diário do Nordeste
Grêmio terá dois desfalques e um retorno contra o Ceará; veja provável escalação

Time gaúcho recebe o Vozão no sábado pela Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Jogada
Legenda: O dinamarquês Braithwaite, que cumpriu suspensão contra o Galo, retorna ao time titular
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio terá dois desfalques e o retorno de um titular absoluto contra o Ceará, neste sábado (23), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 21 horas, na Arena do Grêmio, pela 21ª rodada. Na tabela, o Vozão é o 10º com 25 pontos e o Tricolor Gaúcho é o 13º com 23.

Para o jogo com o Vovô, o técnico Mano Menezes não terá dois jogadores suspensos, ao terem sido expulsos diante do Atlético-MG na rodada anterior: o volante Dodi e atacante Carlos Vinícius.

Retorno de Braithwaite

Braithwaite, atacante dinamarquês, que cumpriu suspensão contra o Galo, retorna ao time titular. Ele tem 6 gols e 3 assistências em 15 jogos na Série A.

Outra 'novidade' na escalação é o lateral-direito Marcos Rocha, recém chegado, vindo do Palmeiras. 

Provável escalação: 

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

