Grêmio segue fora do G-4 da Série B do Brasileirão e clima esquenta no vestiário

O Grêmio ficou no empate de 1 a 1 com o Ituano, na Série B do Brasileirão. Com o resultado, a equipe segue fora do G-4. Denis Abrahão, vice-presidente de futebol do tricolor gaúcho, mostrou preocupação com o desempenho da equipe no jogo desta segunda-feira (16). Além disso, revelou bastidores da tensão no vestiário.

Assim como o técnico Roger Machado, o dirigente afirmou que o time fez um primeiro tempo ruim e afirmou estar preocupado com a situação.

"Não vai se repetir. Não vamos deixar de tomar as medidas que temos que tomar para que as coisas melhorem. Também é uma questão de atitude", revelou.

O vice de futebol ainda relatou que no vestiário “o bicho pegou”. Isso porque o grupo se mostrou frustrado com o resultado, principalmente após as fortes cobranças do técnico durante o intervalo e ao final da partida.

"Se eu perceber que não estou mais ajudando, vou ser o primeiro a pedir pra sair. Mas não é o caso. Sei que ainda tenho muito a contribuir", disparou o treinador.

O Grêmio está em sexto na tabela da Série B. O tricolor gaúcho volta a campo diante do Criciúma, na quinta-feira, na Arena. O jogo será às 19 horas e é válido pela 8ª rodada da competição.