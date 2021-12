Grêmio goleia o São Paulo por 3 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento na Série A

O Grêmio goleou o São Paulo por 3 a 0 em duelo atrasado da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e respirou na luta contra o rebaixamento. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) e voltou a ter público para apoiar o time gaúcho.

Os gols do Tricolor Gaúcho foram marcados por Thiago Santos, Diogo Barbosa e Jhonata Robert, este último nos acréscimos em chute do meio campo, encobrindo o goleiro Tiago Volpi, um golaço.

Fim de jogo: #Grêmio 3x0 São Paulo

Diante da nossa torcida que não parou de cantar e gols de Thiago Santos e duas obras de arte de D. Barbosa e J. Robert, conseguimos triunfar sobre a equipe do São Paulo e somamos importantes pontos nesta reta final.

⚽🇪🇪 #GRExSAO pic.twitter.com/kJYu3L3aVC — Grêmio FBPA (@Gremio) December 3, 2021

Na Tabela

Com o resultado, o Imortal chegou aos 39 pontos, em 18º e fica 3 pontos de sair do Z-4, mas com um jogo a mais que o Athletico/PR, que tem 42.

O São Paulo, por sua vez, se mantém na zona de classificação para a Sul-Americana, em 12º com 45 pontos e praticamente livre de rebaixamento.

O Grêmio volta a jogar no domingo (5), contra o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16 horas, pela 37ª rodada. Já o time paulista, recebe o Juventude, na segunda-feira (6), no Morumbi, às 19 horas.