Grêmio envia equipe médica a Montevidéu para acelerar exames de Luis Suárez; veja detalhes

O atacante Luis Suárez realizará exames médicos nesta segunda-feira (26) em Montevidéu, no Uruguai, para ser anunciado pelo Grêmio como reforço para 2023. O processo deve ser concluído até quarta-feira (28). A informação é da Gaúcha ZH.

Luis Suárez está verbalmente acertado com o Grêmio para atuar pelo clube até 2025 (dois anos de contrato). O anúncio, porém, só será realizado após a conclusão dos exames médicos. A apresentação do atleta, caso a negociação seja concretizada, ocorrerá em janeiro, no CT Luiz Carvalho.

Para acelerar o processo, o Grêmio enviou equipe médica para o Uruguai, conduzindo os exames em Montevidéu.

Em 2022, Suárez atuou em 16 partidas pelo Nacional-URU, com oito gols marcados. Além disso, participou da Copa do Mundo do Catar pelo Uruguai, disputando três partidas, com uma assistência concedida. Na carreira, soma passagens por FC Groningen e Ajax, da Holanda, Liverpool, da Inglaterra, e Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha.

