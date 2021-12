Grêmio empata com Corinthians e pode ser rebaixado para a Série B nesta segunda-feira (6)

O Grêmio permanece na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (5), a equipe gaúcha empatou com o Corinthians em 1 a 1, na Neo Química Arena. Diego Souza, aos 39 minutos do 1° tempo, abriu o marcador para o Tricolor, enquanto Renato Augusto, aos 40 minutos do 2° tempo, igualou o marcador.

A igualdade no marcador deixa o Grêmio virtualmente rebaixado à 2ª divisão. Com 40 pontos, o Tricolor pode ser rebaixado nesta segunda-feira (6), caso o Juventude pontue diante do São Paulo. Para seguir sonhando com a permanência, a equipe de Vagner Mancini precisa torcer por uma derrota do time Jaconero.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (9), às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio. No mesmo dia e horário, o Corinthians visita o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.