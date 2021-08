Grêmio e Maicon rescindem contrato após expulsão contra o Corinthians

Maicon não é mais jogador do Grêmio. Nesta segunda-feira (30), o clube gaúcho e o jogador chegaram a acordo para a rescisão de contrato. O final do vínculo foi antecipado um dia depois de o camisa 8 ser expulso por reclamação durante jogo com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixa o clube depois de mais de seis anos.

Aos 35 anos, Maicon tinha contrato com o Grêmio até dezembro e já havia anunciado a saída do clube no final do ano. O jogador está no Rio de Janeiro, com a família, e volta a Porto Alegre ainda nesta semana para despedida oficial dos companheiros e do clube.

O Grêmio afirmou, em nota oficial, que a rescisão ocorreu em comum acordo. A conversa para o fim do contrato aconteceu nesta segunda-feira. No sábado (28), o jogador entrou no decorrer da partida com o Corinthians e levou cartão vermelho ao reclamar com o árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Na saída de campo, Felipão chegou a mostrar surpresa com a atitude do camisa 8.

Desgaste

A ação de Maicon no jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão foi a gota d'água em uma relação que já apresentava desgaste nos bastidores. Recentemente, o jogador chegou a indicar o desejo de rescindir o vínculo. A conversa não avançou.

Em Porto Alegre desde 2015, Maicon foi capitão na conquista da Copa do Brasil e um dos líderes do vestiário desde então. Ao lado de Geromel, Kannemann e Marcelo Grohe fez parte do núcleo de lideranças ao longo da temporada que rendeu título da Copa Libertadores e depois Recopa Sul-Americana e tetracampeonato gaúcho.