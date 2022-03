Grêmio e Chape perdem, e Copa do Brasil faz novas vítimas em zebras: confira quem já foi eliminado

A primeira rodada da Copa do Brasil foi de muita dor de cabeça para dois grandes times do país. Grêmio e Chapecoense foram precocemente eliminados da competição que teve início nesta terça-feira (1). As equipes perderam para Mirassol e Moto Club, clubes de menor expressão. O Tricolor gaúcho e o Verdão agora amargam resultado e mais pressão para encarar a Série B do Brasileirão.

O Moto Club não se intimidou e encarou a Chape de frente. O Papão venceu por 3 a 2, com gols de Dagson (2) e Sousa (contra), numa partida de muitas viradas. Pelo time catarinense, marcaram Tiago Real e Perotti. O jogo foi realizado no Castelão, em São Luís, às 19 horas. Além da vaga na segunda fase do torneio, ainda embolsou R$750 mil reais de premiação. O Rubro-negro ainda é finalista do estadual e vai disputar o título com o Sampaio Corrêa.

O Tricolor gaúcho foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 2, no Estádio Municipal, casa adversária, às 21h30. O clube está fora pra Primeira Fase da competição pela primeira vez. Diego Souza e Bruno Alves balançaram as redes pelo Grêmio. Camilo, Fabrício Daniel e Fabinho fizeram pelo time paulista. Além de eliminar um gigante do futebol nacional, a classificação é histórica também por ser apenas a segunda participação da equipe no torneio.

Legenda: Moto Club elimina Chape e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Foto: Hiago Ferreira/Moto Club

OUTRAS ELIMINAÇÕES

Ainda nesta terça-feira, no Manduzão, o Paraná ficou para trás após o 2 a 0 do Pouso Alegre-MG. Denner e Eberê marcaram para os donos da casa. O próximo adversário será o Coritiba. O tricolor paranaense, além da eliminação, agora precisa lidar com o rebaixamento no estadual. No Campeonato Mineiro, o Dragão é último.

No dia 22 de fevereiro, a Ponte Preta foi eliminada pelo Cascavel. No lance final do primeiro tempo, Diego Giaretta fez o único gol da partida no Estádio Olímpico Regional. Enquanto a Serpente briga pela liderança do estadual, a Macaca amarga a última colocação do Grupo D do Paulistão e corre risco de rebaixamento.

No dia seguinte, o Tocantinópolis despachou o Náutico após vencer por 1 a 0, com gol de Raí. É a primeira vez que o Verdão do Norte consegue classificação para a segunda fase da competição. Atual campeão do Tocantins fez história na terceira participação no torneio nacional. O time pernambucano vinha de derrota na Copa do Nordeste e hoje é quarto do Grupo B.

As disputas da Primeira Fase da Copa do Brasil continuam nesta quarta-feira (2), com 13 jogos. Confira a tabela completa aqui.