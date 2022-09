Grêmio demite Roger Machado e anuncia Renato Gaúcho como novo técnico

O Grêmio anunciou na noite desta quinta-feira (1), a troca no seu comando técnico. Roger Machado deixou o clube, e Renato Gaúcho retornou, atendendo pedido da torcida. A decisão surpreendeu, uma vez que demissão e contratação foram divulgadas na mesma nota emitida à imprensa.

Anúncio de Renato Gaúcho no Grêmio

ELE VOLTOU 🇪🇪 💙 Renato Portaluppi assume o comando do Tricolor mais uma vez! pic.twitter.com/HOglDLEe37 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 1, 2022

Momento ruim

No G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio vive momento de instabilidade. Desde o começo da temporada, o trabalho de Roger Machado vinha sendo questionado. A derrota para o Criciúma, por 2 a 0, na última terça-feira foi a gota d’água para diretoria e torcida tricolor.



O Grêmio ocupa no momento a quarta posição na Série B, com 44 pontos. O time possui apenas três pontos de vantagem sobre o Londrina (41). Se antes a situação parecia confortável, os maus resultados trouxeram preocupações. São quatro jogos sem vencer.



A troca de Roger Machado por Renato Gaúcho repete a mesma situação de 2016. À época, a mudança trouxe benefícios para a equipe porto-alegrense. Roger Machado fazia um bom trabalho ao longo de mais de uma temporada, mas esbarrava na falta de troféus. No mesmo ano, Renato levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil e, em 2017, ganhou a Copa Libertadores.

Tabela

O próximo compromisso do Grêmio na Série B acontece nesta sexta-feira, às 21h30. A equipe tricolor recebe em sua Arena o Vila Nova.