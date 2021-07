Grêmio confirma a contratação do técnico Felipão para sequência da Série A

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (7) a contratação de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O treinador retorna ao clube após seis anos e chega para a disputa da Série A, onde a equipe está na lanterna com oito jogos: seis derrotas e dois empates.

A confirmação ocorreu depois de novo resultado negativo na competição: revés para o Palmeiras por 2 a 0. A estreia deve ocorrer contra o Internacional no próximo sábado (10), às 16h30, na Arena do Grêmio.

Aos 72 anos, Felipão chega para a quarta passagem pela equipe. A mais recente foi entre agosto de 2014 e maio de 2015.

Depois da demissão de Tiago Nunes, no domingo (4), o nome de Felipão foi para a mesa e encontrou resistência. As obstruções iniciais sumiram depois da análise interna de que o elenco e o ambiente do vestiário necessitam de um nome experiente.

Histórico

Campeão da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro no Grêmio, Luiz Felipe Scolari volta a trabalhar após deixar o Cruzeiro no início do ano. Antes, passou pelo Palmeiras, onde conquistou o Brasileirão de 2018.

Natural de Passo Fundo, chegou ao Grêmio pela primeira vez em 1987. Voltou em 1993 e ficou até o final de 1996. Em 2014, foi contratado após a Copa do Mundo. Em maio do ano seguinte, pediu demissão por divergências e desgaste interno.