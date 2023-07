Grêmio anuncia chegada do atacante Iturbe, da seleção paraguaia e que estava na Grécia

O Grêmio oficializou nesta quinta-feira (06) o tão sonhado atacante de beirada de campo pedido pelo técnico Renato Gaúcho. O argentino naturalizado paraguaio Juan Manuel Iturbe chega a Porto Alegre por empréstimo até o fim da temporada com a possibilidade de ampliação do contrato por mais um ano.

Saiba tudo sobre o nosso mais novo atacante, Juan Manuel Iturbe! #ReforçoTricolorhttps://t.co/OwCCyydW1Y pic.twitter.com/se4g8GjtsZ — Grêmio FBPA (@Gremio) July 6, 2023



Iturbe, de 30 anos, desembarcou no Brasil na quarta-feira (04) e realizou exames médicos nesta manhã em Porto Alegre. Foi aprovado e já treinou à tarde. Ele pertence ao Aris, da Grécia, e defende a seleção do Paraguai. Iturbe, de 30 anos, desembarcou no Brasil na quarta-feira (04) e realizou exames médicos nesta manhã em Porto Alegre. Foi aprovado e já treinou à tarde. Ele pertence ao Aris, da Grécia, e defende a seleção do Paraguai.



"Iturbe é o novo reforço Tricolor! O atacante chega do Aris, da Grécia, para assinar com o nosso Imortal. Com passagens pela Europa, seleções de base argentina e a principal do Paraguai, ele agrega ao elenco gremista muita experiência e habilidade. Seja bem-vindo", anunciou o clube.