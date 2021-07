Grêmio acerta saída de Tiago Nunes; técnico Luiz Felipe Scolari é o favorito para assumir o clube

A péssima campanha do Grêmio na Série A do Brasileiro resultou na demissão do técnico Tiago Nunes neste domingo (4). Após nova derrota, dessa vez para o Atlético-GO, o comandante de 41 anos foi desligado. Um dos nomes favoritos para substituição é um velho conhecido: Luiz Felipe Scolari, o Felipão, de 72 anos.

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Scolari teve três passagens memoráveis pelo clube tricolor gaúcho. Foi campeão gaúcho por três vezes (1987, 1995 e 1996), da Copa do Brasil (1994), da Copa Libertadores (1995), do Brasileirão (1996) e da Recopa Sul-Americana (1996).

Legenda: O último trabalho de Felipão foi no comando do Cruzeiro, na Série B de 2020 Foto: divulgação / Cruzeiro

O Grêmio é o lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos em sete jogos (21 pontos disputados). Mesmo tendo sido campeão gaúcho, Tiago Nunes não conseguiu dar sequência positiva no trabalho de seu antecessor Renato Gaúcho. O time volta a campo na quarta-feira (7) diante do Palmeiras, em São Paulo, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Trajetória no Grêmio

Tiago Nunes ficou no clube por 74 dias. Contratado em meados de abril, após a demissão de Renato Gaúcho, fez apenas 20 jogos à frente do Grêmio. Foram 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

No início, conseguiu engatar oito vitórias seguidas e levou a equipe ao título do Campeonato Gaúcho. Na sequência, no entanto, perdeu o alto nível e nas 13 partidas seguintes, contando duelos do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, venceu apenas duas. Sob seu comando o time marcou 31 gols e sofreu 16.