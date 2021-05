Grêmio acerta com atacante Douglas Costa; negociação depende da Juventus

A diretoria do Grêmio tem negociação avançada para contratar o atacante Douglas Costa. Com passagens por gigantes do futebol mundial, o atleta de 30 anos aceitou a oferta, mas depende de uma liberação da Juventus, da Itália, para retornar ao mercado brasileiro.

A informação foi divulgada pelo Globo Esporte nesta quarta-feira (12). Revelado pelo time gaúcho, busca o retorno após 11 temporadas na Europa, sendo destaque de times como Bayern de Munique, da Alemanha, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Futebol Italiano

O vínculo do jogador no futebol italiano é até junho de 2022. Como a equipe sinalizou que não deseja utilizá-lo, o staff do atacante negocia a saída da Juventus, seja através de empréstimo ou rescisão. No Grêmio, o salário do atleta deve ser reduzido em um terço.

Legenda: Douglas Costa tem vínculo de empréstimo com o Bayern de Munique até o fim do mês Foto: AFP

Bayern de Munique

No momento, Douglas Costa está emprestado ao Bayern de Munique até o fim de maio. A janela para transferências internacionais no Brasil fecha no dia 23, o que deve acelerar as tratativas.

Com características de velocidade e drible, o atacante se destacou em diversas competições europeias. Em 2018, esteve na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia.