A noite foi ruim para os brasileiros que subiram no octógono, neste sábado (5), em Las Vegas. A única exceção veio de um estreante, Gregory Robocop Rodrigues. Na luta principal do UFC Vegas 28, o meio-pesado curitibano Augusto Sakai foi nocauteado por Jairzinho Rozenstruik, ainda no primeiro round da luta.

Sakai foi perseguido por Jairzinho durante todo o confronto, assimilando bem as investidas com cruzados e chutes do brasileiro. O surinamês insistiu, até que, no final do primeiro round, colocou o Sakai contra as grades e conectou ganchos de esquerda, finalizando com direto de direita. Foi a vitória de número 12 de Jairzinho, com dois tropeços no cartel. Enquanto Augusto Sakai encontrou a terceira derrota na carreira, diante de 15 conquistas.

Noite ruim

Além da derrota de Sakai, outros quatro brasileiros também ficaram pelo caminho. Ainda no card principal, Ariane Lipski, no peso-mosca, não resistiu à pressão imposta por Montada de la Rosa, que conectou duas cotoveladas contundentes e venceu por nocaute no segundo round.

No card preliminar, o veterano Francisco Massaranduba mediu forças com Muslim Shalikhov, nos meio-médios. Mesmo com rounds equilibrados e bons golpes de lado a lado, os juízes decretaram a vitória para o russo: triplo 30-27. No peso-leve, Alan Nuguette enfrentou Mason Jason e vinha fazendo uma boa luta, até que foi atingido no olho pelo dedo do rival, de forma acidental. O duelo terminal sem resultado (no contest).

A estreante Tabatha Ricci, que aceitou a luta em cima da hora, enfrentou Manon Fiorit, na divisão peso-mosca. Com mais ritmo e preparo, a francesa venceu aos três minutos do segundo assalto.

Gregory Rodrigues

A excelente notícia da edição veio do estreante Gregory Rodrigues, ou apenas Robocop. Na divisão peso-médio, o brasileiro tocou luvas com o sérvio Dusko Todorovic. O duelo teve trocação franca, com mais efetividade de Robocop, conectando os golpes mais contundentes. A decisão ficou na mãos dos juízes, que levantaram o braço de Gregory Rodrigues.

Outra grande luta acontece entre o chamado "Argentino Gente Boa" Santiago Ponzinibbio, que participou do TUF Brasil 2 e conquistou muitos fãs. Ainda que entre na cota argentina, a vitória diante do invicto Miguel Baeza empolgou. Decisão unânime dos árbitros: triplo 29-28.

Veja todos os resultados do UFC Vegas 28

Card principal

Peso pesado: Jairzinho Rozenstruik derrotou Augusto Sakai por nocaute a 4m59s do R1

Card preliminar

Peso pesado: Ilir Latifi derrotou Tanner Boser na decisão dividida dos juízes (29-28, 27-29, 29-28)

: Sean Woodson derrotou Youssef Zalal na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28) Peso Leve: Claudio Puelles derrotou Jordan Leavitt na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)