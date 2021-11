Grécia x Espanha pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Grécia e Espanha medem forças nesta quinta-feira (11), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia. A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Espanha, vice-campeã da Liga das Nações, está na segunda posição do Grupo B com 13 pontos, dois da lider Suécia. Assim, a Fúria precisa vencer a Grécia e a Suécia, dois confrontos diretos.

Já a Grécia, em 3º com 9 pontos, só manterá suas chances de ir para a Copa de 2022 se vencer a Espanha e Kosovo, e ainda assim dependerá de outros resultados.

Grécia x Espanha pelas Eliminatórias

Onde assistir

A transmissão da partida será do Space e do Estádio TNT Sports

Palpites

Prováveis escalações

Grécia

Vlachodimos; Mavropanos, Tsimikas, Poungouras; Androutsos, Bakasetas, Siopis, Bouchalakis, Giannoulis; Masouras e Pavlidis. Técnico: John van 't Schip

Espanha:

Unai Simón; Azpillicueta, Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Busquets, Gavi e Rodri; Torres, Oyarzabal e Pablo Sarabia. Técnico: Luis Enrique

Ficha Técnica

Local: Estádio Olímpico, em Atenas (GRE)

Data e horário: 11/11/2021, às 16h45 (de Brasília)

​Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Adam Kupsik (POL)