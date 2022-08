Grande final do XIII GP Fortaleza Quarter Horse Show premia os mais rápidos; veja resultado

O Jockey Club Cearense recebeu na tarde do último sábado (20), a disputa de encerramento do XIII GP /Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, iniciado fim do mês de julho. Foram 16 jovens animais da veloz raça Quarto de Milha no início do evento, chegando três competidores para a prova final.

No dia 31 de julho, foi detectado pane no Startingate e os criadores e diretores do Jockey Club Cearense acertaram para que esta disputa fosse realizada na tarde deste sábado, às 16h30.



Nos 365 metros, The Eagle , Iama Lake e Júlia Lake fizeram a disputa. O resultado consagrou a potranca Júlia Lake pilotada pelo jóquei I . Silva. Animal de propriedade do criador Joseron Vasconcelos, treinador J. Germano. Segundo lugar, colocou- se The Eagle com condução do jóquei F.Maciel do Haras Trapiá e Haras Monte Verde.

No encerramento de toda Festa do GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, os criadores Cláudio Rocha (Fazenda Haras Claro) e Rafael Leal comandaram a entrega das premiaçōes e destaques do GP. Agora, começa o trabalho para a organização de novos eventos e calendário turfistico 2023 no Jockey Club Cearense e Nordeste .