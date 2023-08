Grande final do GP Fortaleza Quarter Horse Show premia os mais rápidos

O Jockey Club Cearense recebeu na tarde do último domingo (30), a disputa de encerramento de mais uma edição do GP Fortaleza Quarter Horse Show. Pela sétima vez, a velocista potranca Quina For Me pilotada pelo jovem jóquei R . Medeiros venceu a competição. O animal foi mais rápido que os seus três rivais nos 365 metros de disputa, marcando o hexa campeonato para a Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha , sendo o animal do Stud Gadelha (Ivaldo Sales).

Foram distribuídos mais de 300 mil em premiações para os vencedores e destaques. Doze jovens animais participaram das provas do GP sábado e domingo mostrando brilhantes performances.

Ainda dentro do evento, na sexta feira(28), aconteceu o Leilão de Apostas (Enfrene). Já no sábado (29), no Leilão de Venda, os 35 lotes foram negociados.