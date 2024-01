Gramado da Arena Castelão passa por últimos reparos antes do início da temporada de 2024; veja

A Arena Castelão finaliza os preparativos para o início da temporada de 2024. No último ano, o maior equipamento esportivo do estado recebeu 52 jogos de oito competições: Copa Libertadores, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B e Campeonato Cearense Feminino.

Ao todo, 1.638.091 milhão de torcedores marcaram presença na praça esportiva para acompanhar os times nas competições no último ano. O primeiro duelo do ano será pelo estadual, entre Fortaleza e Horizonte. A partida será no sábado (20), a partir das 16h40.

Em 2023 a praça esportiva completou 50 anos e passou por uma série de reformas tanto no gramado quanto em outras estruturas. A última foi a instalação da nova iluminação de LED. O pertil da Arena publicou imagens dos últimos reparos do gramado.