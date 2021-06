GP Mâgi Averaldo contará com estrelas equinas no Jockey Club Cearense

A Sétima Edição do Grande Prêmio Mâgi Averaldo (in memoriam) em 2.200 acontece nas raias do Jockey Club Cearense, neste sábado (19), das 10h às 17h, e terá a presença das principais estrelas equinas da raça Puro Sangue Inglês do Norte/Nordeste. A super programação contará doze páreos, reunindo 60 corredores PSI, sendo 48 machos e 12 fêmeas.

Está será a 7ª Reunião da Temporada 2020/2021. No GP Mâgi Averaldo (in memoriam) correrão Fort Cheyenne, Fossati, Master Tiko, Lindo Maravilhoso e Costa Azurra.

A programação turfística terá homenagens em 1.000 metros; na disputa do GP Dante Thomaz Mâgi, em 1.600 metros e no GP Giovanni Mâgi, vice presidente do Jockey Club Cearense. O quinto páreo, em 1.100 metros, homenageará a decana funcionária da entidade Onadina Gomes. Haverá controle de público, em respeito às normas sanitárias. Não será permitida aglomeração de pessoas.

