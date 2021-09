GP Fortaleza Quarter Horse Show terá presença de campeões regionais

Seguem firmes os preparativos do XII GP e XIII Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, um dos mais importantes da raça Quarto de Milha no Brasil, com programação dos dias 17, 18 e 19 próximos, no Jockey Club Cearense.

Mais de duas dezenas de potros e potrancas estão inscritos nas provas do GP, em 365 metros, e 31 lotes ofertados no leilão. A campeã Fazenda Haras Claro terá criações no GP e Leilão, inclusive Ofício Lake, ganhador da Prova de Consolação no GP Velocidade do Nordeste, em Bezerros (PE). Haras Primavera e Rancho RM também terão representantes.

São R$ 200 mil, um carro e uma moto zero em premiações aos vencedores e destaques do GP.

Diretoria do Jockey Club Cearense e promotores do XII Grande Prêmio e XIII Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, Fazenda Haras Claro, Haras Primavera e Rancho RM, estão tomando providências, quanto ao respeito das normas sanitárias e controle da presença de público.

