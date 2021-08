GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show movimentam cenário do turfe em setembro

Daqui a um mês, será dada a largada das edições XIII do Leilão e XII do Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show. Nelas, os maiores destaques da equinocultura da temporada 2021 em todo Nordeste e uns dos mais significativos do País.

Dias 17, 18 e 19 de setembro, no Jockey Club Cearense, em Aquiraz, o evento ocorre com criações da raça Quarto de Milha nascidos na Região Nordeste no ano 2018. À priori, 28 jovens e velozes potros e potrancas estão inscritos nas provas do GP, em 465 metros.

Os promotores do XIII Leilão e XII GP Fortaleza Quarter Horse Show são: Fazenda Haras Claro, Haras Primavera e Rancho RM. Premiaçōes totais de R$ 200 mil, um carro zero km e seis motos zero km.

A campeã Fazenda Haras Claro e seu dono, criador Cláudio Rocha, recebem congratulações por mais uma criação vitoriosa, agora, o pupilo Guloso Lake. Depois de brilhar nas corridas, brilha nas disputas de vaquejadas.

