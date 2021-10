GP dos EUA de Fórmula 1: saiba data, horários, classificação e curiosidades

Na reta da temporada da Fórmula 1, a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton fica mais acirrada, com o piloto neerlandês na liderança da competição, com seis pontos a mais. Chegou a vez dos craques trocarem ultrapassagens no GP dos Estados Unidos, neste domingo (24), pela 17ª etapa do campeonato. Na tabela de classificação, Verstappen soma 262.5 pontos, contra 256.5 do inglês.

Nas últimas seis provas, a primeira colocação do Mundial trocou de mão quatro vezes e isso pode voltar a acontecer na pista de Austin, no Texas, já que é um lugar onde a Mercedes gosta de correr. De 2014 pra cá, todas as pole positions foram da escuderia. Largar na primeira fila, aliás, é fundamental para conquistar boa colocação no final da corrida, de acordo com o histórico do GP: os pilotos vencedores das oito corridas largaram na frente.

1º treino livre

Com Valtteri Bottas à frente, a Mercedes dominou o primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira (22). O piloto finlandês foi seguido de perto pelo inglês Lewis Hamilton no Circuito das Américas, em Austin. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro mais veloz.

A dupla da Mercedes impôs quase um segundo de vantagem sobre o líder do campeonato, que registrou 1min35s806 na melhor de suas 16 voltas. Bottas anotou 1min34s874, em 17 giros, e Hamilton 1min34s919, em 18 voltas. Depois do trio, vieram os carros da Ferrari. O monegasco Charles Leclerc marcou 1min36s334, enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr. registrou 1min36s508.

Veja a classificação:

CALENDÁRIO E HORÁRIOS DO GP DOS EUA

SÁBADO (23):

Treino livre 3: 15h às 16h

Classificação: 18h às 19h

DOMINGO (24):

Corrida: 16h

CURIOSIDADES GP DOS EUA

A pista de Austin foi projetada por Hermann Tilke, o mesmo responsável por Istambul Park. No entanto, ele costuma receber críticas por dfeixar de desenhar circuitos importantes. No Circuito das Américas, por exemplo, Tilke se inspirou em Suzuka e Silverstone, com curva em alta velocidade no primeiro setor e um trecho final mais apertado.

Com muitas ultrapassagens e trocas de pneus, os pit stops no Circuito das Américas têm, em média, 20 segundos. Assim, os pilotos podem montar diferentes estratégias para vencer a corrida, cientes da exigência de carros mais equilibrados, com nível médio de pressão aerodinâmica.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte