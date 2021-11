GP do Brasil de F1: rivalidade e expectativa para Interlagos; saiba datas, horários e onde assistir

Chegou a hora do GP Brasil de Fórmula, agora chamado de GP de São Paulo, com fundamental importância para a atual temporada. Max Verstappen lidera a competição, com 19 pontos de vantagem para Lewis Hamilton. O inglês, aliás, entra pressionado para vencer em Interlagos, mas vê favoristimo para Verstappen.

O Autódromo José Carlos Pace já foi palco de grandes corridas, sempre com um toque especial das mudanças climáticas repentinas, que garantem mais emoção ao GP brasileiro.

São Paulo também deve receber o formato "sprint", uma espécie de minicorrida no sábado (13) que vale pontos para os três primeiros lugares. O GP Brasil é um dos três que receberam testes para corridas sprint. O modelo, no entanto, divide torcedores.

Classificação

Hamilton na frente

Poucos minutos após ter confirmada a perda de cinco posições no grid de largada, Lewis Hamilton mostrou força no primeiro treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto britânico superou Max Verstappen no fim e foi o mais veloz da primeira sessão do fim de semana no Autódromo de Interlagos. O holandês ficou em segundo, seguido por Sergio Perez, seu companheiro de Red Bull.

O resultado surpreendeu porque os carros da Red Bull são os favoritos para o GP brasileiro. Verstappen liderou durante a maior parte da sessão, com 1min09s417. Mas foi batido por Hamilton, que anotou 1min09s050. O inglês foi um dos pilotos que mais tempo permaneceu na pista, com 31 voltas ao longo da uma hora de treino. Pérez registrou o terceiro melhor tempo, com 1min09s492.

CALENDÁRIO E ONDE ASSISTIR

SÁBADO (13)

Treino livre 2: 12h às 13h (Bandsports)

Sprint: 16h30 às 17h (TV Bandeirantes e Bandsports)

DOMINGO (14)

Corrida: 14h (TV Bandeirantes)

Curiosidades

O nome Interlagos tem origem na região de Interlaken, na Suíça. Isso porque, na década de 1930, o local deveria se transformar em um bairro de luxo, com campo de golfe e até praia artificial. Mas com o tempo, a região se desenvolveu rapidamente e apenas o autódromo avançou e foi concluído.

A primeira prova data de 1940 e, apesar do temor dos organizadores, pela distância de Interlagos para outras cidades, foi um sucesso, com grande presença de público.

