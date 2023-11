GP do Brasil de F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (5), às 14h de Brasília, no Circuito de Interlagos, para disputar o Grande Prêmio (GP) do Brasil. É o 13º GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

O campeonato já está decidido, tanto o título de pilotos, com Max Verstappen e de construtores com a Red Bull (construtores). Max Verstappen tem 491 pontos, contra 240 de Perez. Em 3º, Lewis Hamilton vem com 220, em

4º Carlos Sainz com 183, empatando com Fernando Alonso.

Em 2022, George Russell venceu com a Mercedes, em dobradinha com Hamilton, se recuperando de um toque com Max Verstappen na largada. Sainz fechou a prova em 3º, completando o pódio.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela Bandsports.

GRID DE LARGADA

Max Verstappen - RBR

Charles Leclerc - Ferrari

Lance Stroll - Aston Martin

Fernando Alonso - Aston Martin

Lewis Hamilton - Mercedes

Lando Norris - McLaren

Carlos Sainz - Ferrari

George Russell - Mercedes*

Sergio Perez - RBR

Oscar Piastri - McLaren

Nico Hulkenberg - Haas

Kevin Magnussen - Haas

Alexander Albon - Williams

Esteban Ocon - Alpine*

Pierre Gasly - Alpine*

Yuki Tsunoda - AlphaTauri

Daniel Ricciardo - AlphaTauri

Valtteri Bottas - Alfa Romeo

Logan Sargeant - Williams

Zhou Guanyu - Alfa Romeo

*Russell, Ocon e Gasly foram punidos com duas posições após irregularidades na pista