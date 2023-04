GP do Azerbaijão na F1 2023: confira horário, onde assistir e grid de largada

Os 20 pilotos da Fórmula 1 entram em pista neste domingo (30), às 08h de Brasília, no Circuito Urbano de Bacu, em Bacu (AZE), para disputar o Grande Prêmio (GP) do Azerbaijão. É o quarto GP da temporada 2023 da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.

Esta será a quarta das 23 etapas a serem disputadas na Fórmula 1 na temporada 2023. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o vencedor da última corrida, o GP da Austrália, disputado no dia 2 de abril. Lewis Hamilton (2º) e Fernando Alonso (3º) completaram o pódio na Austrália.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min40s203 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min40s391 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min40s495 Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min41s016 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min41s177 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min41s253 Lando Norris (ING/McLaren), 1min41s281 Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min41s581 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min41s611 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min41s611 George Russell (ING/Mercedes), 1min41s654 Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min41s798 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min41s818 Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min42s259 Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min42s395 Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min42s642 Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min42s755 Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min43s417 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s853 Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min55s282

GP DO AZERBAIJÃO 2023 | FICHA TÉCNICA

Local: Circuito Urbano de Bacu, em Bacu (AZE)

Data: 30/04/2023 (domingo)

Horário: 08h (de Brasília)

Pole position: Charles Leclerc (MON/Ferrari)