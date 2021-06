GP do Azerbaijão de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

Fora do calendário da Fórmula I em 2020 devido a pandemia da Covid-19, o GP do Azerbaijão volta ao cenário automobilístico neste domingo (06) em meio a uma briga pela liderança do ranking de pilotos entre Max Verstappen (líder – 105 pontos) e Lewis Hamilton (vice-líder – 101 pontos).

O inglês viveu um circuito atípico em Mônaco, disputado há duas semanas, no dia 23 de maio. Lewis Hamilton encerrou a corrida na 7ª colocação, perdendo, assim, a liderança do ranking de pilotos para o campeão do circuito, Max Verstappen, que pontuou 25 pontos. A pole foi completada pelo espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e o inglês Lando Norris, da McLaren.

Legenda: GP do Azerbaijão será realizado no Circuito Urbano de Baku Foto: Divulgação/Fórmula I

Calendário do GP do Azerbaijão

Sábado (05):

Treino livre 3, às 06h

Treino classificatório, às 09h

Domingo (06):

Corrida: 09h

Curiosidades

O Circuito Urbano de Baku, onde é realizado o GP do Azerbaijão, tem 6.003km de distância (terceira pista mais longa do campeonato), com 51 voltas a serem disputadas pelos pilotos da Fórmula I.

Presente no cenário mais importante do automobilístico desde 2016, o GP do Azerbaijão era chamado, inicialmente, de GP da Europa. Na temporada passada, em 2020, o circuito não aconteceu em virtude da pandemia da Covid-19. Ao longo de todo o ano, a Fórmula I suspendeu sete corridas.

Em 2019, última corrida realizada na cidade azerbaijana, a pole foi formada pelo finlandês Valtteri Bottas, o inglês Lewis Hamilton e o alemão Sebastian Vettel, respectivamente.