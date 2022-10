GP de Singapura da Fórmula I: veja horário e onde assistir

O GP de Singapura da Fórmula I, realizado no circuito urbano de Marina Bay, movimenta o calendário automobilístico da FIA após três semanas. Em virtude do cancelamento do GP da Rússia, devido à invasão russa na Ucrânia, a última etapa da F1 havia sido realizado em 11 de setembro, com o Grande Prêmio da Itália, com vitória do piloto holandês Max Verstappen, da RBR.

A corrida acontece no domingo (2), a partir das 09h. O treino classificatório, por sua vez, será realizado neste sábado (1°) das 10h às 11h. Os canais Band transmitem a competição.

Nesta sexta-feira (30), no 1° treino livre do GP de Singapura, o inglês Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula I, superou Max Verstappen.

Veja agenda do GP de Singapura

Treino livre 3: sábado (1°), das 07h às 08h.

Treino classificatório: sábado (1°), das 10h às 11h.

GP de Singapura: domingo (2°), às 09h.

Serviço

Evento: GP de Singapura

Local: Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura

Data: 02/10/2022 (domingo)

Horário: 09h (de Brasília)

Transmissão: Band e BandSports

