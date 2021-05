GP de Mônaco de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

Os craques das pistas entram em ação novamente neste fim de semana, desta vez no GP de Mônaco de Fórmula 1, que acontecerá no Circuito de rua, em Monte Carlo. Com 3.337 metros de extensão - o menor dentre todos os GPs do calendário - que exigem dos pilotos muita precisão, devido a uma grande quantidade de curvas e a estreita largura das ruas que formam o percurso.

Na temporada 2020, o GP não foi disputado devido à pandemia, mas em 2019 Lewis Hamilton suportou uma tarde frenética em Mônaco para garantir a 77ª vitória de sua carreira e a terceira em Mônaco, terminando à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, e de seu companheiro de equipe na Mercedes Valtteri Bottas.

Hamilton, usando um capacete especial de tributo a Niki Lauda, ​​desfrutou de uma batalha quase longa com o Red Bull de Max Verstappen, enquanto lutava para estender a vida útil dos pneus médios colocados durante um período de Safety Car causado por um furo em Charles Leclerc.

CALENDÁRIO DO GP DE MÔNACO

SÁBADO (22):

Treinos livres: 8h

Classificação: 10h

DOMINGO (23):

Corrida: 10h

CURIOSIDADES

O GP foi disputado pela primeira vez em 1929. Em 1950, teve sua primeira participação na Fórmula 1 e a partir de 1955 passou a ser disputado regularmente pelo campeonato da Fórmula 1.

O Grande Prêmio de Mônaco formou parte do primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 21 de maio de 1950, o ano da criação, ganho por Juan Manuel Fangio com um Alfa Romeo. De 1955 esta corrida foi disputada anualmente. Juntamente com a data da Fórmula 1

Por ser a mais tradicional prova do calendário da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) faz algumas concessões para a corrida acontecer. Ele é o único da Fórmula 1 que não excede a distância total de 305 km do Grand Prix, devido a uma cláusula especial que a FIA aprovou para Mônaco.

Apenas 78 voltas são disputadas, totalizando uma distância de 260 km. Isto porque, para atingir esta distância de 305 km, a prova teria que ser disputada em 92 voltas. Com uma velocidade média de 155 km/h, as 92 voltas seriam concluídas em tempo superior as 2 horas previstas em regulamento.

Incrivelmente estreito e totalmente icônico. Nelson Piquet descreveu de forma memorável dirigir por Mônaco como “como andar de bicicleta pela sala de estar” ... o que é justo. Apesar disso, é um desafio que quase todos os motoristas amam, forçando-os a colocar suas habilidades em jogo e recompensando a precisão milimétrica.

Ultrapassar nas ruas estreitas é mais difícil, no entanto, com o Grande Prêmio de 2003 testemunhando um total de zero movimentos de ultrapassagem.

O maior vencedor da história do evento é o brasileiro Ayrton Senna que venceu seis vezes (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993).

Senna também é o piloto com o maior número de poles conquistadas: Cinco (1985, 1988, 1989, 1990 e 1991). Estes feitos de Ayrton Senna, piloto brasileiro que faleceu em 1994, o levou a receber o apelido de Rei de Mônaco.