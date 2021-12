GP de Abu Dhabi de F1: vale o título da temporada; confira o grid, horário e onde assistir

A Fórmula 1 definirá neste domingo (12), o campeão da temporada 2021. Verstappen e Hamilton disputam o título na última etapa da temporada, o GP de Abu Dhabi, no Emirados Árabes, às 10h (horário de Brasília).

Verstappen e Hamilton chegam para a corrida empatados no Mundial: os dois somam 369,5 pontos. Porém, é o holandês quem tem a vantagem no critério de desempate de vitórias, com nove triunfos contra oito do rival.

Quem pontuar mais no domingo será o campeão mas se eles ainda terminarem empatados (se um for 9º e o outro 10º com a volta mais rápida, marcando dois pontos cada, ou se nenhum deles pontuar, terminando fora do Top 10, ou abandonar), Verstappen conquistará o título por ter mais vitórias nesta temporada.

A title race that has defined the magic of our sport



That has captivated fans and thrilled new audiences



On Sunday it will be decided



But the memories will live on #AbuDhabiGP 🇦🇪 #HistoryAwaits @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/eKPuzWMJAL — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Mercedes e Red Bull também disputam o título de construtores. A escuderia alemã é favorita com 28 pontos de vantagem e um máximo de 44 disponíveis.

Onde Assistir

A TV Bandeirantes transmite a corrida às 10 horas (horário de Brasília)

Pole

Outra vantagem para Verstappen é que ele largará na frente, ao conquistar a pole position.

O holandês da Red Bull garantiu a pole position do GP de Abu Dabi, o último da temporada, ao fazer a melhor volta do treino classificatório deste sábado, em 1min22s109. Lewis Hamilton foi 0s371 mais lento e terminou em segundo, enquanto a terceira colocação ficou com Lando Norris, da McLaren.

Verstappen largará na ponta pela décima vez no ano após passar um período de três corridas sem a pole - a última havia sido em outubro, nos Estados Unidos. Não à toa, saiu do carro com um largo sorriso, comemorando muito a conquista. Líder do ranking, o holandês tem os mesmos 369.5 pontos que Hamilton, mas está na frente pois leva vantagem no número de vitórias, com nove contra oito do britânico. Sair na frente, portanto, é uma vantagem muito importante para a disputa final.

"É um sentimento incrível. Teve horas boas e ruins, mas estou muito feliz pela pole. É tudo o que queríamos. Mas eles tiveram uma performance muito forte nas últimas corridas. Vamos ver amanhã. Me senti bem com os dois pneus. Quando esfria com os pneus macios fica um pouco melhor. Vamos ver a largada e depois vamos ver como será", afirmou o piloto da Red Bull.

21 battles down, one to go 🤜🤛



We're at the tail end of a truly unforgettable season



The Verstappen-Hamilton rivalry will surely go down as one of the most talented, iconic and fierce in F1 history 🤩#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/3QeyI7ZbIL — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Já Hamilton largará na segunda posição, reconheceu o grande desempenho do adversário, mas ainda assim, mostrou confiança na estratégia adotada pela equipe Mercedes.

"Max fez uma ótima volta e não pudemos responder a isso hoje. Ele merece totalmente a pole. Mas acho que estamos em boa posição com os nossos pneus amanhã, e esperamos uma boa corrida. Ainda estou na primeira fila e vamos navegar a partir daí", falou Hamilton.

GRID DE LARGADA:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

6ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

8ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

9ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

10ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)