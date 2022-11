GP de Abu Dhabi da F1: veja horário, datas e como assistir

A última etapa da Fórmula 1 em 2022 será em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento vai começar nesta sexta-feira (18), com treinos livres. A corrida será no domingo, no Circuito de Yas Marina. George Russell venceu a disputa anterior, na pista de Interlagos, em São Paulo.

Sergio Perez e Charles Leclerc farão a grande disputa na etapa final. A dupla vai brigar pelo vice-campeonato do torneio. O circuito de Yas Marina tem distância de 5.281 metros, com um número de 58 voltas.

O Circuito de Abu Dhabi vai marcar a despedida de Sebastian Vettel da Fórmula 1, assim como Nicholas Latifi e Mick Schumacher. Outro que vai deixar as pistas é Daniel Ricciardo, que vai para um ano sabático. Fernando Alonso deixa a Alpine e Pierre Gasly sai da AlphaTauri.

BRASILEIROS

A etapa de Abu Dhabi também será valiosa para pilotos brasileiros. Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, vai participar do primeiro treino livre representando a Aston Martin. Já Pietro Fitipaldi vai correr no FP1 pela Haas.

CONFIRA AGENDA DO GP DE ABU DHABI

Sexta-feira (18 de novembro)

7h - Treino livre 1 - Bandsports

10h - Treino livre 2 - Bandsports

Sábado (19 de novembro)

7hh30 - Treino livre 3 - Bandsports

11h - Classificação - TV Bandeirantes e Bandsports

Domingo (20 de novembro)

10h - Corrida - TV Bandeirantes e BandNews FM

