GP da Turquia de F1: Hamilton e Verstappen em disputa apertada; saiba data, horários e curiosidades

Separados apenas por dois pontos, Lewis Hamilton e Max Verstappen entram na pista de Istambul Park, na Turquia, de olhos bem arregalados para o título da temporada de 2021. Os dois pilotos disputam ponto a ponto, cada curva, a aceleração em toda reta, para se desgarrar na liderança. Hamilton segue na frente, com 246.5 pontos, enquanto Verstappen soma 244.5.

Classificação

No ano passado, a corrida na Turquia foi vencida pelo britânico, considerada por ele como a mais difícil por uma série de fatores. A pista de Istambul entrou no calendário de 2020 às pressas por conta da pandemia de Covid-19: o asfalto, por exemplo, ficou pronto às vésperas da competição.

Além disso, os pilotos tiveram que lidar com o frio, a chuva e as poucas informações que tinham sobre o local. Neste ano, os fatores complicadores estão amenizados, com asfalto melhor preparado e condições climáticas não tão desfavoráveis.

Treinos livres

Atual líder do Mundial de Pilotos, o inglês Lewis Hamilton consolidou o domínio e fechou a sexta-feira como o mais rápido do dia nos treinos livres para o GP da Turquia, a 16.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O heptacampeão - que vai perder 10 posições no grid de largada em relação à posição a ser obtida no treino de classificação deste sábado por ter trocado seu motor - marcou 1min23s804 como sua melhor volta.

Outro grande destaque foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que ficou a apenas 0s166 (1min23s970) do tempo estabelecido por Hamilton. O finlandês Valtteri Bottas, 0s410 (1min24s214) mais lento que o companheiro de Mercedes, fechou a lista dos três primeiros colocados do segundo treino livre e também de toda a sexta-feira.

A Red Bull só apareceu em quarto e quinto na tabela de tempos das atividades. O holandês Max Verstappen, grande rival de Hamilton na luta pelo título da temporada, foi superado pelo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e fechou o Top 5 com tempo 0s635 (1min24s439) mais lento na comparação com o registrado pelo inglês da Mercedes.

CALENDÁRIO E HORÁRIOS DO GP DA RÚSSIA

SÁBADO (9):

Treino livre 3: 6h às 7h

Classificação: 9h às 10h

DOMINGO (10):

Corrida: 9h

CURIOSIDADES GP DA TURQUIA

Entre 2006 e 2008, o piloto brasileiro Felipe Massa fez três poles e vitórias no GP da Turquia. Ainda em 2008, Rubens Barrichello se tornou o piloto com mais largadas na Fórmula 1. Hoje, a marca alcançada de 323 largadas já está superada por Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

A pista de Istambul também foi palco de uma colisão entre os companheiros de Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel, em 2010. Na ocasião, Vettel tentou uma ultrapassagem sobre Webber, mas os dois carros bateram. O resultado foi Vettel fora da prova e caindo de segundo para quinto na classificação geral, enquanto Webber terminou em terceiro. Apesar do acidente, Sebastian terminaria a temporada como campeão mundial.