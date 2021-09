GP da Itália de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

A Fórmula 1 agora está na Itália, depois de um GP movimentado na Holanda. Com um público limitado a 50%, as arquibancadas do Autódromo de Monza devem ver uma disputa acirrada entre Max Verstappen, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, os três primeiros colocados na tabela de classificação.

O GP da Itália é uma das três provas que são usadas para o formato sprint. O mesmo já aconteceu em Silverstone e está previsto para o GP de São Paulo, em novembro. O Autódromo de Monza é uma pista diferente, que prioriza a aderência mecânica à aerodinâmica. É mais importante ter velocidade nas retas, com a menor resistência ao ar.

Sprint race

Nem Lewis Hamilton, muito menos Max Verstappen. Quem esperava ver um dos concorrentes ao título do Mundial de Pilotos como pole viu o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Mercedes do inglês, brilhar no treino de classificação, nesta sexta-feira, para a "sprint race", neste sábado, do GP da Itália, a 14ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.

Bottas virou 1min19s555 na última tentativa de volta rápida, superou Hamilton por 0s096 (1min19s651) e garantiu o direito de largar na frente neste sábado. O feito, no entanto, não vale ao piloto finlandês a conquista da pole para efeitos de estatística

Com 1min19s966, Verstappen, por sua vez, vai largar em terceiro lugar, lado a lado com o inglês Lando Norris, de uma McLaren que foi muito bem nesta sexta-feira. Companheiro de equipe do britânico, o australiano Daniel Ricciardo vai abrir a terceira fila do grid neste sábado e partirá ao lado da AlphaTauri do francês Pierre Gasly.

Calendário e horários do GP da Itália

Sábado (11):

Treino livre 2: 7h

Sprint: 11h30

Domingo (12):

Corrida: 10h

Curiosidades GP da Itália

Os pilotos precisam buscar a pole positivo para encarar um ar limpo. Gera vantagem diante das características da pista, com exigência maior à aderência mecânica, embora o circuito tenha como característica muitas ultrapassagens. Desde 2000, são 15 vitórias de 21 pilotos que conseguiram a primeira colocação para a largada.