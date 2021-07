GP da Inglaterra de Fórmula 1: data, horários, mudança e expectativa para a 10ª etapa do ano

Uma das pistas mais celebradas pelos pilotos de F-1, o Circuito da Silverstone, em Northamptonshire, Inglaterra, será o palco da 10ª etapa de 2021 da Fórmula 1. O GP, disputado desde 1950, foi o 1º com o novo formato de classificação, que deve ser implementado em algumas corridas ao longo das temporadas.

A mudança contou com uma corrida curta de 100 km na sexta-feira para definir as posições no grid de largada na prova principal, no domingo.

As corridas classificatórias substituirão, excepcionalmente, o formato tradicional de classificação para o grid de largada da prova principal da etapa, no domingo. Embora usem o mesmo traçado, elas serão mais curtas; com a extensão de 100 km ou 30 minutos. Os pit stops não serão obrigatórios, mas o uso da asa móvel será permitido.

Novo Formato

E no primeiro classificatório com esse novo formato deu Hamilton, piloto da casa. O inglês conquistou a pole position do sprint no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Após a segunda colocação no teino livre 1, o britânico deixou Max Verstappen para trás desta vez. Com isso, o heptacampeão do mundo largará em primeiro lugar na mini-corrida que acontecerá neste sábado (17) para determinar o grid de largada da prova que acontece neste domingo (18), às 11h (de Brasília).

Legenda: Hamilton venceu o "sprint" para a disputa da Pole Position, uma das novidades na classificação implementadas na F1 Foto: Divulgação / F1

Mesmo com a conquista, Hamilton segue com 100 poles, afinal, a disputa desta sexta (16) definia a ordem de largada para a briga pela pole position, que acontecerá em um formato diferente. Para fechar a primeira fila, veio Max Verstappen com +0.075. A segunda fica ficou com Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

Treino Classificatório

Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 8 h para o segundo treino livre. Depois disso, no mesmo dia, às 12h30 acontecerá o sprint, uma corrida de apenas 17 voltas e sem pit stops. É o resultado desta mini-corrida que vai determinar o grid para o GP de domingo.

Além de definir a largada, a novidade dará três pontos para o primeiro colocado, dois para o segundo e um para o terceiro. O sprint está sendo testado em Silverstone e voltará a ser usado em duas outras provas da Fórmula 1 ao longo do ano.

Confira o Grid de Largada do Sprint do GP da Grã-Bretanha:

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Max Vesrtappen (Red Bull)

3- Valtteri Bottas (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Sérgio Pérez (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Daniel Ricciardo (McLaren)

8- George Russel (Williams)

9- Carlos Sainz (Ferrari)

10- Sebastian Vettel (Aston Martin)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (Alpha Tauri)

13- Esteban Ocon (Alpine)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18 - Nicholas Latifi (Williams)

19 - Mick Schumacher (Haas)

20 - Nikita Mazepin (Haas)

Calendário do GP da Inglaterra

Sábado

8h - Segundo treino livre

12h30 - Corrida classificatória

Domingo

11h – Corrida

Curiosidades

Silverstone sempre foi uma das pistas preferidas dos pilotos porque a maioria deles passou pelas categorias inferiores na Inglaterra e aprendeu a guiar lá. E lá estão, também, as sedes de várias escuderias.

O circuito vem sofrendo mudanças ao longo dos anos porque sempre foi muito veloz, assustadoramente veloz até. Mesmo depois de muitas mudanças, Silverstone continua sendo um dos traçados mais rápidos do calendário e onde os pilotos são submetidos às maiores força-G da Fórmula 1. Mas é um circuito seguro e moderno, apesar da idade.