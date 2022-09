GP da Holanda: veja dias, horários e transmissão na corrida da F1

O fim de semana da Fórmula 1 será de velocidade no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1. Após a vitória do holandês Max Verstappen (Red Bull), no Grande Prêmio da Bélgica, a disputa pelo título ficou ainda mais acirrada.

Max Verstappen (HOL) lidera com 284, seguido de Sergio Pérez, com 191 pontos, e Charles Leclerc, com 186. A prova deste ano na Holanda contará com duas novidades. Há uma zona com brita "falsa" na curva 12. Na verdade uma resina foi aplicada no primeiro metro da área de escape, tornando-a rígida. A ideia é fazer com que os pilotos percam tempo se saírem da pista, pois terão menos aderência nesse trecho, mas não espalhem sujeira na pista.

Veja abaixo a programação do GP da Holanda:

Sábado, 3 de setembro

Treino livre 3, das 7h às 8h: BandSports Classificação, das 10h às 11h: TV Bandeirantes/BandSports (transmissão começa às 10h35)

Domingo, 4 de setembro: Corrida, a partir das 10h: TV Bandeirantes e BandNewsFM (transmissão começa às 9h30)