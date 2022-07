GP da França: veja horários, pole e onde assistir

Depois de ser superado no treino livre pela manhã deste sábado, o monegasco Charles Leclerc confirmou o seu bom momento no Mundial de Fórmula 1 e bancou a Ferrari na pole-position do Grande Prêmio da França. Com uma volta espetacular no final do treino, ele cravou 1min30s872 deixando o holandês Max Verstappen em segundo lugar.

A definição do grid foi cercado por forte calor. A temperatura superou os 30 graus e contou com arquibancadas lotadas. O piloto monegasco obteve a sua 16ª pole na carreira e a sétima conquistada na temporada. Vencedor da última prova, realizada na Áustria, ele parte para a segunda vitória seguida de olho na liderança da classificação do Mundial de F-1.

QUAL O HORÁRIO DO GP DA FRANÇA

O Grande Prêmio da França, que terá 53 voltas em seu total, tem início previsto para as 10h deste domingo (horário de Brasília).

ONDE VAI PASSAR O GP DA FRANÇA

O GP terá transmissão da TV Bandeirantes.

Treino classificatório

No treino classificatório, Ferrari e Red Bull se alternaram no briga pelo melhor tempo. A escuderia italiana, que tenta emplacar a sua terceira vitória seguida, teve Charles Leclerc com o carro mais ajustado e assumiu a ponta. Verstappen, porém, também andou rápido e obteve o melhor tempo em várias oportunidades do classificatório.

Sainz teve problemas no Q3 e permitiu a presença das duas Mercedes com George Russel em quarto, seguido de Lewis Hamilton e no final ajudou Leclerc na pista a conseguir o melhor tempo no final da atividade oficial.

Numa clara demonstração de que muita coisa estava sendo guardada para ser utilizada no treino oficial, Charles Leclerc estabeleceu o melhor tempo do final de semana logo no início do Q1 ao cravar 1min31s727, superando a marca de Verstappen pela manhã que foi de 1min32s272.

No Q2, a briga entre Ferrari e Red Bul pelos melhores tempos se confirmou com predomínio da equipe italiana que teve Sainz e Leclerc com as melhores marcas deixando Verstappen e Perez logo atrás. Hamilton apareceu em quinto com sua Mercedes, apresentou evolução ao final da sessão e encerrou o trabalho garantindo a quarta colocação no grid.