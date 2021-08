GP da Bélgica de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

A Fórmula 1 voltou ao circuito de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos livres do GP da Bélgica, a 12ª etapa da temporada 2021. Desta vez, o holandês Max Verstappen deu o troco, terminando na frente com o melhor tempo do dia, superando o finlandês Valtteri Bottas e o inglês Lewis Hamilton, que ficaram respectivamente em segundo e terceiro com suas Mercedes.

Spa-Francorchamps abre a segunda metade da temporada com muita expectativa sobre o futuro da disputa pela liderança entre Hamilton e Verstappen após os acontecimentos em Silverstone, na Inglaterra, e na Hungria, além de outros embates importantes para o campeonato como McLaren x Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta-feira, apesar de Verstappen ter apresentado melhor rendimento nos pneus médios e duros, que devem ser os mais usados no final de semana, foi Bottas quem entregou o melhor tempo da sessão com pneus macios, superando o holandês por quase dois décimos de segundo. Já Hamilton teve a sua última volta rápida atrapalhada pelo canadense Nicholas Latifi, da Williams, e acabou ficando apenas na 18.ª posição.

Devido à chuva que caiu antes do treino oficial de classificação da Fórmula 3, os pilotos foram obrigados a sair com pneus intermediários, assim como na primeira sessão. No final, Verstappen terminou a sexta-feira como o mais rápido do dia, marcando 1min44s472, apenas 0s041 à frente de Bottas e 0s072 mais rápido que Hamilton.

Legenda: Devido à chuva que caiu antes do treino oficial de classificação da Fórmula 3, os pilotos foram obrigados a sair com pneus intermediários Foto: Divulgação/F1

O espanhol Fernando Alonso (Alpine), o francês Pierre Gasly (AlphaTauri), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o também francês Esteban Ocon (Alpine), o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), o britânico Lando Norris (McLaren) e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completaram o Top 10.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre para o GP da Bélgica. A sessão, de 60 minutos, começa às 7 horas (de Brasília). Na sequência, às 10 horas, será realizado o treino oficial de classificação. A corrida, no domingo, será no mesmo horário.

CALENDÁRIO DO GP DO AZERBAIJÃO

SÁBADO (28):

Treino livre 3, às 7h

Treino classificatório, às 10h

DOMINGO (29):

Corrida: 10h

CURIOSIDADES

O filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher usará uma réplica do capacete usado pelo pai para homenageá-lo, para celebrar os 30 anos da estreia na F-1. Foi justamente na pista de Spa-Francorchamps que Michael conseguiu sua primeira vitória, em 1992. Depois, outras seis vieram, para alçá-lo ao posto de recordista de conquista em Spa.

Além disso, Schumacher conquistou o heptacampeonato em 2004 na mesma pista. Além dele, outros seis pilotos também conquistaram a primeira vitória na F1 em Spa: Peter Collins (1956), Jim Clark (1962), Gunnar Nilsson (1977), Didier Pironi (1980) e Charles Leclerc (2019).

