GP da Bélgica de F1: veja horários dos treinos, da corrida e onde assistir

A Fórmula 1 está de volta após três semanas de férias. Neste final de semana acontece a 14ª etapa do campeonato, em Spa-Francorchamps. O Grande Prêmio da Bélgica terá 44 voltas e será transmitido na TV e na internet por Band e F1TV.

Na classificação do campeonato, após 13 etapas (sendo 2 em formato SPRINT) temos Max Verstappen disparado na liderança com 258 pontos. Charles Leclerc é o segundo com 178, acompanhado de perto por Sergio Perez, com 173. George Russell com 158 e Carlos Sainz com 156, completam o TOP5.

VEJA CIRCUITO

Legenda: Grande Prêmio da Bélgica terá 44 voltas Foto: Foto: Reprodução

Confira os horários do GP da Bélgica 2022

Sexta-feira (26/8)

09h - Treino Livre 1 (Bandsports)

12h - Treino Livre 2 (Bandsports)

Sábado (27/8)

08h - Treino Livre 3 (Bandsports)

11h - Classificação (Band e Bandsports)

Domingo (28/8)



10h - Corrida (Band)

Aonde vai passar a corrida de Fórmula 1

Será transmitido na TV e na internet por Band e F1TV