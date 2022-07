GP da Áustria de F1: confira datas, horários e onde assistir

Chegou a hora da 11ª etapa da Temporada de Fórmula 1 de 2022, no GP da Austria, que agitará a categoria no fim de semana.

A expectativa para a 11ª etapa da temporada é sobre o domínio da Red Bull, que vem atropelando nas últimas corridas, com o atual campeão Verstappen abrindo grande vantagem na liderança (181), seguido pelo companheiro Sérgio Pérez (147) e Charles Leclerc, da Ferrari (138). O monegasco começou o campeonato com tudo, mas a equipe italiana caiu de rendimento.

Confira a programação da F1 no fim de semana:

Sábado (9)

7h30 às 8h30 – Treino Livre 2 (TL3)

11h30 às 12h30 – Sprint Race (Corrida de Qualificação)

Domingo (10)



10h – Grande Prêmio da Áustria de F1

Onde Assistir

Toda programação da F-1 é transmitida pela TV Bandeirantes

Pole do Sprint Race

Em treino marcado por batidas das Mercedes, o holandês Max Verstappen confirmou o favoritismo diante da torcida, nesta sexta-feira, e faturou a pole position para o sprint race do GP da Áustria de Fórmula 1. A corrida curta, marcada para sábado, vai definir o grid da prova austríaca, no domingo.

Verstappen garantiu a pole com o melhor tempo do fim de semana até agora. O atual campeão mundial anotou 1min04s984.

Legenda: Verstappen lidera a classificação do mundial de pilotos da temporada 2022 Foto: Divulgação / F1

Ao lado do holandês, largará o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari anotou 1min05s013. Logo atrás vem o outro piloto do time italiano, o motivado espanhol Carlos Sainz Jr., vencedor do GP da Inglaterra, no fim de semana passado. Ele marcou o tempo de 1min05s066.

O treino foi marcado por uma incomum batida de Lewis Hamilton. Na última etapa da sessão classificatória, o Q3, o inglês perdeu o controle do carro na curva 7, atravessou a caixa de brita e parou apenas no muro de proteção, sem maiores riscos. Ele saiu andando do carro, com facilidade.

CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA O SPRINT RACE DA F-1:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min04s984

2.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min05s013

3.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min05s066

4.º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min05s404

5.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min05s431

6.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min05s726

7.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min05s879

8.º - Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min06s011

9.º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min06s103

10.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min13s151

--------------------------------------------------------

11.º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min06s160

12.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min06s230

13.º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min06s319

14.º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min06s851

15.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min25s847

---------------------------------------------------------

16.º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min06s613

17.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min06s847

18.º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min06s901

19.º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min07s003

20.º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min07s083