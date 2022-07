GP da Áustria de F-1: Leclerc vence em corrida perfeita da Ferrari

Em um fim de semana de estratégia perfeita da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu o Grande Prêmio da Áustria disputado neste domingo (10).

Com problemas no motor, o companheiro de Leclerc, Carlos Sainz teve de abandonar, o que impossibilitou uma dobradinha quase certa da escuderia italiana.

Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram o pódio.

O GP da Áustria valeu como a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Mesmo com os resultados de hoje, Max Verstappen ainda lidera o certame, com Leclerc em segundo lugar.

