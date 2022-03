GP da Arábia Saudita de F1: confira datas, horários e onde assistir

Chegou a hora da 2ª etapa da Temporada de Fórmula 1 de 2022, no GP da Arábia Saudita, que agitará a categoria no fim de semana. A expectativa é sobre o desempenho dos favoritos ao titulo, como Verstappen (RBR) e Hamilton (Mercedes), que desapontaram na estreia no Bahrein. Enquanto o holandês abandonou, o britânico fez corrida discreta e terminou em 3º.

Outra expectativa é sobre a Ferrari, que voltou a vencer na F1, o que não acontecia desde 2019, com dobradinha de Leclerc e Carlos Sainz, se a mítica equipe italiana se manterá entre os primeiros, despontando como postulante ao título.

Legenda: A segunda etapa da F1 será disputado na Arábia Saudita Foto: Divulgação F-1

Leclerc na frente

No primeiro dia de treinos livres, na sexta-feira (25), o monegasco Charles Leclerc, que venceu o GP do Bahrein na semana passada, fez a melhor volta do dia (1:30.074). O holandês Max Verstappen, da Red Bull, marcou o segundo melhor tempo (1:30.214) e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro (1:30.320). O outro piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, ficou emquarto (1:30.360).

As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell acabaram como quinto e o sexto melhores tempos, respectivamente.

2ª sessão de treinos livres:



Charles Leclerc(MON/Ferrari) 1:30.074 (15 voltas)

MaxVerstappen (HOL/Red Bull) 1:30.214 (23)

Carlos Sainz(ESP/Ferrari) 1:30.320 (12)

Sergio Pérez(MEX/Red Bull) 1:30.360 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.513 (24)

George Russell(GBR/Mercedes) 1:30.664 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:30.735 (26)

EstebanOcon (FRA/Alpine) 1:30.760 (26)

ValtteriBottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.832 (14)

YukiTsunoda(JPN/AlphaTauri) 1:30.886 (26)

Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:30.944 (27)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:30.963 (29)

Mick Schumacher (ALE/Haas) 1:31.169 (27)

Lance Stroll(CAN/AstonMartin) 1:31.372 (28)

DanielRicciardo (AUS/McLaren) 1:31.527 (23)

Nico Hülkenberg (ALE/AstonMartin) 1:31.615 (30)

ZhouGuanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.615 (27)

Nicholas Latifi(CAN/Williams) 1:31.814 (26)

Alexander Albon (TAI/Williams) 1:31.866 (29)

KevinMagnussen (DIN/Haas) 1:32.344 (13)

Conflitos

A sexta-feira foi marcada por vários ataques perpetrados no país por rebeldes iemenitas houthis, um deles contra uma instalação petroleira muito próxima do circuito, o que causou um atraso de 15 minutos na segundasessão dos treinos de hoje.

A organização da Fórmula 1 informou que,após consultar as autoridades sauditas,a programação do fim de semana está mantida.

“A Fórmula 1 está em contato estreito com as autoridades competentes em relação à situação atual. As autoridades confirmaram que o evento pode continuar como está previsto e continuaremos em contato com elas eas escuderias,acompanhando de perto asituação”, diz o comunicado da F1.

O ataque em Jeddah não causou vítimas, mas a fumaça era visível do circuito. Verstappen inclusive disse que podiasentir o cheiro de queimado enquanto pilotava.

“Sinto cheiro de queimado. É o meu carro?”, perguntou o holandês à sua equipe pelo rádio.

Já Hamilton reiterou suas queixas por ter que correr em um país onde os direitos humanos não são respeitados.

“Minha posição é a mesma de quando falei sobre isso no ano passado”, disse o piloto britânico,admitindo que não está “cômodo” com a corrida na Arábia Saudita. “O esporte tomou a decisão de estar aqui e,certo ou errado,creio que enquanto estivermos aqui é importante tentarmos aumentar a conscientização”,acrescentou.

“Nós não decidimos para onde vamos, masé nosso dever fazer o necessário enquanto estamos aqui,embora não seja necessariamente nossa responsabilidade”,concluiu Hamilton.

A terceira e última sessão de treinos livres será amanhã às 9h da manhã (horário de Brasília),antes do treino de classificação, que começa às 14h.

CALENDÁRIO E ONDE ASSISTIR

Sábado, 26 de março

Treino livre 3, das 11 às 12h:

Classificação, das 14h às 15h

Domingo, 27 de março

Corrida, a partir das 14h

Toda programação da F-1 é transmitida pela TV Bandeirantes