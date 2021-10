Governo libera presença de 30% do público em todas as modalidades esportivas no Ceará

O Governo do Ceará liberou a presença do público em eventos esportivos profissionais de todas as modalidades a partir deste sábado (16) — até então, apenas jogos de futebol estavam autorizados a receber o torcedor.

Dentre as exigências, os estádios precisam ser abertos, receber até 30% da capacidade e os torcedores devem estar imunizados com as duas doses de vacina contra a Covid-19. A capacidade será ampliada para 50% no próximo dia 23.

A medida consta no novo decreto restritivo, publicado neste sábado no Diário Oficial do Estado. Pelas regras, os eventos devem ser previamente autorizados pela autoridade sanitária.

O protocolo sanitário para esportes prevê que todos os participantes e trabalhadores usem máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2). Antes de entrar no estádio, o torcedor terá de comprovar que está imunizado.

Para isso, deverá apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19 ou registro das doses no aplicativo do ConecteSUS, do Ministério da Saúde, e um documento oficial de identificação com foto.

Afrouxamento das regras

Em 20 de setembro, foi liberado um evento-teste, com até 10% do público, para jogos de futebol no Castelão, em Fortaleza.

Após aprovação da Sesa, os jogos foram realizados por Fortaleza (no jogo contra o Atlético-GO) e Ceará (na partida contra o Internacional).

No últim dia 8, o Governo liberou a presença de 10% do público para todos os jogos profissionais de futebol no Estado, derrubando, assim, a liberação apenas para eventos-testes.