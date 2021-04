Governo e COB planejam vacinação de atletas brasileiros para Jogos Olímpicos

O Governo Federal e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) seguem negociando a vacinação contra a Covid-19 para atletas, demais membros da delegação e jornalistas credenciados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020, no Japão. Os eventos estão previstos para ocorrer entre fim de julho e início de setembro.

Membros do COB e dos ministérios da Saúde e da Defesa acordaram que cerca de 1.400 participantes dos eventos esportivos deverão fazer parte do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO). As doses serão dadas pelo laboratório chinês Sinovac.

Na última sexta-feira, o COB já havia afirmado que não pretende furar a fila de vacinação em vigor. A entidade disse que foi procurada pelo Ministério da Defesa para discutir o assunto.

A entidade, no entanto, não explicou como os atletas brasileiros serão vacinados sem "furar a fila" do Plano Nacional de Imunização (PNI). No momento, somente idosos e pessoas com comorbidade estão recebendo as duas doses do imunizante. Antes foram vacinados profissionais da saúde, indígenas e quilombolas.