Governo do Ceará registra 53 toneladas de doações na Arena Castelão para Estado da Bahia

As doações na Arena Castelão para auxiliar os municípios do Estado da Bahia, que enfrentam situações de emergência por conta de fortes chuvas, começaram a ser distribuídas nesta quinta-feira (6). Segundo a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), desde o início da campanha, foram somados 53 toneladas de mantimentos, sendo 30 tonelas de alimentos, 18 mil litros de água e 23 toneladas de roupas.

"Foi gratificante contribuir com esse momento difícil. Agradeço aos parceiros que estiveram conosco, transportadores e empresas de logística, além de toda a equipe da Arena (Castelão), que nesse momento se engajaram para conseguir distribuir os recursos", afirmou Rogério Pinheiro, titular da Sejuv, em entrevista ao programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

Legenda: Rogério Pinheiro é o titular da Sejuv e participou da coordenação da campanha de doação Foto: divulgação / Sejuv

Apesar do número obtido, as doações irão continuar nos próximos dias. "A equipe da Cruz Vermelha permanece recebendo esses mantimentos. Tenho cereza que a poulação do Ceará estará engajada para ajudar. Podem ser doados os alimentos, água, roupas, medicamentos e tudo que possa ajudar a população da Bahia", completou o titular da Pasta à reportagem.

A campanha 'S.O.S Chuvas no Sul da Bahia' foi iniciada na última segunda (27). Aos interessados, a entrega de recursos para a população da Bahia será na sede da Cruz Vermelha do Ceará, na Rua José Lourenço, número 3280, no bairro Joaquim Távora.

Situação da Bahia

Enfrentando fortes chuvas desde o início de dezembro, o Estado da Bahia vive um momento complicado, com deslizamentos de pedras, interdição de rodovias e rompimento de barragens. Mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas.

Com mais de 72 munícipios em situações de emergência, uma onda de solidariedade foi formada. O Governo do Estado do Ceará enviou bombeiros e viaturas para apoio às vítimas. Figuras públicas, como cantores e influenciadores, também se uniram e estão arrecando fundos para doações aos desabrigados.