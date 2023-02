Governo detalha reforma na Arena Castelão; veja melhorias no estádio para 2023

A reabertura da Arena Castelão está marcada para o início de março de 2023. A manutenção segue o cronograma, com uma renovação do gramado e as melhorias estruturais em diferentes setores do estádio.

Em nota oficial, a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), do Governo do Ceará, indicou os pontos de evolução. A expectativa é de que a partida entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU, pelo jogo de volta da 2ª fase eliminatória da Libertadores, dia 2, quinta-feira, às 21h, marque a reabertura.

Principais pontos de reforma da Arena Castelão

Renovação do gramado.

Renovação do sistema de drenagem do campo.

Revisão de 144 catracas.

Investimento na área de controle de acesso.

Reforço da iluminação no estacionamento e rampas.

Recuperação dos banheiros.

Recuperação e troca de trilhos das arquibancadas.

Substituição de cadeiras quebradas.

Limpeza geral do estádio.

Manutenção dos telões e melhoria da comunicação visual.

No setor especial, renovação total do piso do espaço.

Recuperação das sinalizações horizontais e verticais.

Manutenção nos geradores, nobreaks e subestações.

Legenda: As cadeiras da Arena Castelão são restauradas para a reabertura de 2023 Foto: divulgação / Sejuv

Nas últimas temporadas, o Castelão foi a praça esportiva mais utilizada do Brasil. Em 2021, recebeu 83 jogos. No ano passado, foram 73, superando palcos como Maracanã/RJ e Mineirão/MG.

Para 2023, a Sejuv projeta, no mínimo, 43 partidas. A obra foi iniciada em novembro, logo após o encerramento da Série A. Com a ausência do local, o estádio Presidente Vargas (PV) recebeu os principais compromissos de Ceará e Fortaleza, incluindo o Clássico-Rei.