Governo de São Paulo suspende futebol em novas medidas contra Covid-19

O governo de São Paulo suspendeu o futebol e todas as atividades esportivas nesta quinta-feira (11), como parte do novo pacote de medidas para contenção da Covid-19. O anuncio oficial foi realizado em coletiva do governador João Doria (PSDB), com paralisação da modalidade entre 15 e 30 de março.

A suspensão do Campeonato Paulista e das demais atividades do esporte já era certa por parte do governo desde terça-feira (9). Quando soube, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, tentou articular uma reviravolta, sem sucesso.

Os clubes do Estado da Série A vão se reunir às 15h desta quinta para debater os próximos passos, o que inclui chance de atuar em outras regiões. A FPF vai se pronunciar após o encontro.

Panorama nacional

Uma reunião virtual do presidente da CBF, Rogério Caboclo, com clubes das Séries A, B, C e D - cerca de 60 participantes - teve como resultado a escolha da maioria pela continuidade do futebol. O movimento ocorreu na última quarta-feira (10).

Um levantamento mostrou que apenas dois dos 40 clubes da Séries A e B do Brasileiro são a favor da paralisação: Chapeoense e Brasil de Pelotas.

Legenda: CBF criou um protocolo de segurança específico para o Campeonato Brasileiro Foto: divulgação

No Estado do Ceará, o governador Camilo Santana (PT) instaurou um lockdown em Fortaleza, suspendendo as atividades esportivas na Capital. O Campeonato Cearense teve a abertura da 2ª fase na quarta, com jogos realizados em cidades do Interior e da Região Metropolitana.

Os eventos regionais e nacionais, como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, estão autorizados. A decisão permite que Ceará e Fortaleza utilizem a Arena Castelão durante as participações nesses torneios.