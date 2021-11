Governo de São Paulo libera torcida visitante em Corinthians x Fortaleza; veja valor do ingresso

O Fortaleza entra em campo neste sábado (6) contra o Corinthians e poderá ter os torcedores tricolores presentes na Neo Química Arena, em São Paulo. Isso porque o governo paulista autorizou a torcida visitante no duelo, que tem início às 17h. Assim, a venda de ingresso começa às 15h.

Em nota oficial, o clube cearense informou que os bilhetes estarão disponibilizados no Setor Sul, o Portão G do equipamento. O valor será de R$ 40. Segundo as regras do Comitê do Estado, o torcedor maior de 12 anos deverá ter, obrigatoriamente:

Ou o comprovante de esquema vacinal completo com duas doses ou dose única;

Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR realizado até 48h antes da entrada no estádio ou de antígeno realizado até 24h antes da entrada.

Menores de 12 anos

As crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem os ingressos, apresentem teste negativo de PCR realizado até 48h antes da entrada no estádio ou de antígeno, realizado até 24h antes.

O comprovante de vacinação deverá ser apresentado no momento da compra do ingresso nas bilheterias, na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital, via ConectSus ou Poupatempo. Assim, como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário.