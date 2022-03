Governo de São Paulo anuncia liberação de 100% do público em estádios de futebol

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou a liberação total de ocupação dos estádios em jogos de futebol e a desobrigação do uso de máscaras ao ar livre. O comunicado foi feito em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A medida considera a melhora no cenário da pandemia no estado com a vacinação. No entanto, para frequentar os espaços, será necessário apresentar comprovante de imunidade contra a covid-19.

O novo decreto começa a valer nesta quarta-feira. A decisão ocorre após quase dois meses de uma restrição anterior, quando o Governo pediu à Federação Paulista de Futebol que limitasse a ocupação do público a 70% dos espaços.

Os estádios paulistas ficaram fechados para os torcedores de março de 2020 até outubro de 2021. Depois, as restrições foram diminuindo até a liberação completa em novembro, quando houve novo recuo.

No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) também anunciou liberação total de público nos estádios. O comunicado foi feito na sexta-feira (4). Além do comprovante com as três doses da vacina contra covid-19, o uso de máscara continua sendo obrigatório.

Confira trecho do anúncio:

“A partir de hoje estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios, em São Paulo. E se aplica também a todas as demais modalidades esportivas praticadas ao ar livre, aqui no Estado. A partir de hoje, 100% de ocupação e não há mais a necessidade de utilização de máscaras. E, obviamente, as pessoas que se sentirem bem, podem continuar a utilizar. É uma decisão de cada indivíduo", disse o governador João Dória.

Veja a coletiva completa:

